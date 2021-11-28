أخبار الوسط الإعلامي والفني خلال 24 ساعة: شائعة وفاة وانفصال وتسريب

شهد الوسط الفني والإعلامي خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار غير السارة، منها أزمة الفنان القدير رشوان توفيق مع ابنته وزوجها وحفيده، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما شهده الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات الماضية.

أزمة رشوان توفيق مع ابنته

أثار الفنان رشوان توفيق، قلق جمهوره ومتابعيه بعد أن كشف عن الأزمة خلال ظهوره في برومو حلقته في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، التي يتناول فيها الإعلامي كشف أسرار وكواليس خاصة عن الفنان رشوان توفيق، والحب في حياته وزواجه.

وأكد الفنان القدير خلال الحلقة باكيًا، أن هناك قضايا بينه وبين ابنته تخص بعض الأمور المالية.

شائعة وفاة وائل الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي إنه بصحة جيدة، بعدما تداولت أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وأكد الإبراشي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا تمام وصحتي كويسة، وراجع للشاشة قريب».

أزمات تلاحق شيرين عبدالوهاب

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتحدثت من خلاله عن تفاصيل معرفتها بما نشرته حول مزاعم وقوع طلاق بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

وفوجئ جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتسريب أغنيتها الجديدة، خلال الدقائق القليلة الماضية، حسبما أعلن الملحن عمرو الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

احتجاز الإعلامي خالد عليش

كشف المذيع خالد عليش، عن احتجازه في جنوب أفريقيا، أثناء تواجده لقضاء شهر العسل هو وزوجته الإعلامية ميرهان عمرو، وذلك بسبب غلق خطوط الطيران من وإلى جنوب أفريقيا، بسبب ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، حسبما صرح لـ«الوطن».

ظهور دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية اليوم العالمي للطفل، إذ نشرت مجموعة صور من الاحتفالية عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «النهارده وأنا بشارك الأطفال المصريين وغير المصريين سعادتهم بإنهم يتعلموا حاجة جديدة ويجربوا يعيشوا حلمهم في يوم تثقيفي ترفيهي».