ضبط 19 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في حملة مكبرة بالمحافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

في هذا الصدد، تمكنت إدارة شرطة تأمين المجرى الملاحي ببورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، من ضبط «كمية من مخدر البانجو وزنت 1٫540 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة» بحوزة «3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية» حال استقلالهم سيارتين.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، بما أسفر عنه الضبط اعترف إثنان منهم بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، كما أقر المتهم الثالث بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني- الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزي» ومختلف مديريات الأمن، جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وجاءت النتائج كتالتالي:

مديرية أمن قنا

ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من «4 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية»؛ لمحاولتهم تصنيع مخدر الآيس «الشابو» وترويجه على عملائهم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس (الشابو)- عينة مصنعة- كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية- أدوات ومعدات التصنيع- سيارة- مبلغ مالي–7 هواتف محمول».

كما جرى ضبط 12 شخصًا وبحوزتهم «هيروين حشيش وهيدرو وبانجو»، وعدد من الأسلحة البيضاء في 7 محافظات.