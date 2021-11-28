ضبط 59 قطعة سلاح وتنفيذ 54724 حكما قضائيا في يوم واحد

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 59 سلاحا ناريا، بحوزة 50 متهما، وتنفيذ 54724 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 6 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

ضبط 163 قضية مخدرات

كما جرى ضبط 163 قضية مخدرات بحوزة 176 متهمًا، تنوعت بين «12,158 كيلو جرام بانجو، 4,419كيلو جرام حشيش، 5,096 كيلو جرام هيروين، 1,727كيلو جرام أستروكس، 790 جرام بودر، 355 جرام شابو، 5,200 كيلو جرام هيدرو، 3 جرامات آيس».

ضبط 14 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة

ضبط 14 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، ضبط 274 دراجة نارية مخالفة، و25362 مخالفة مرورية، كما جرى فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.