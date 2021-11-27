ضبط 11 شخصًا هاربًا من أحكام قضائية.. أحدهم محكوم عليه بـ110 سنوات حبسًا

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة» مطلوب التنفيذ عليه في «52» حكم حبس جزئي وغرامات «مبان» بإجمالى حبس 31 سنة و10 شهور، وغرامات مالية مستحقة بلغت «285,621,740» جنيه.

ضبط هارب من 110 سنوات حبسًا

كما تمكنت مديرية أمن القاهرة، من «أحد الأشخاص - مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة» المحكوم عليه في «95» حكم حبس جزئي «مبان - شيكات»، بإجمالي مدد حبس «110 سنوات» وغرامات مالية مستحقة بلغت «1٫750٫000 جنيه» حال اختبائه بفيلا مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

كما تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة» مطلوب التنفيذ عليه في «9» أحكام حبس «جزئى – مستأنف»، بإجمالي مدد حبس «9 سنوات» وغرامات مالية مستحقة بلغت «2٫250٫000 جنيه».

حملة أمنية بالقليوبية المحكوم عليهم الهاربين

من ناحية أخرى، نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ و من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط «10» قطع سلاح ناري وأبيض، «24» قضية اتجار في المواد المخدرة بحوزة «26» متهمًا، «8» متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، كما جرى تنفيذ «7453» حكما قضائيا متنوعا.