ضبط 1739 مخالفة مرورية وتنفيذ 205 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع وعقاقير طبية، وضبط قضية في مجال تهريب النقد، وضبط 50 قضية في مجال الأمن العام.

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 1739 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 205 أحكام قضائية متنوعة، وتنفيذ قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وقضيتين في مجال تزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.