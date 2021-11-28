ماذا ينتظر المواطنين في بداية ديسمبر؟.. قائمة من الممنوعات بسبب اللقاح

مناشدات ورسائل يومية تبثّها وزارة الصحة المصرية عبر قنواتها الرسمية للمواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتأكيدها أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتزامنًا مع الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، أصبح من الضروري الإسراع في تناول جرعتي اللقاح نظرًا لتشديدات الدولة المصرية والإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة تجاه الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا.

ماذا ينتظر المواطنين في شهر ديسمبر المقبل؟

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنّ هناك عددًا من الخدمات التي سيكون حصول المواطنين عليها مقترنًا بتلقي التطعيم، وذلك بدءً من شهر ديسمبر المقبل، إذ من المقرر أن يُمنع أي مواطن لم يحصل على اللقاح من دخول المصالح والهيئات الحكومية من ديوان الوزارة والجهات التابعة لها ودواوين المحافظات والأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية التابعة لها، وذلك وفق تعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عدّ قائمة من الممنوعات أمام المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا، أهمها أن يكون تقديم الخدمات الحكومية مرهونًا بشهادة اللقاح وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر 2021، وهو ما يعني أنّه لن يتم السماح للمواطنين بدخول أي منشأة حكومية إلا بعد الحصول على اللقاح، وذلك مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ودواوين الوزارات وخدمات المحاكم والداخلية والتضامن الاجتماعي والتموين، بينما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ من يرفض التطعيم يجب أن يأتي كل أسبوع بمسحة من المعامل المركزية المتوفرة في الجامعات.

منع دخول الموظفين من الدخول إلى مقار عملهم

كما كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة، أصدرت تنبيهات مهمة للمواطنين، حيث أكدت أنّه لن يُسمح بدخول الموظفين غير المُطعمين بلقاح كورونا إلى مقار عملهم، وتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري.

وأوضح المستشار نادر سعد، أنّه حال عدم تلقي الموظف للقاح؛ سيكون لزامًا عليه تقديم ما يفيد بمسحة pcr حديثة لم يمر عليها 48 ساعة قبل وصوله لمقر العمل ومعتمدة من جهة رسمية، وحال عدم ذهاب الموظف إلى مقر عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح، تعتبر فترة انقطاع عن العمل، ولن يتقاضى عنها راتبًا.