بدء تلقي أعمال الدورة الرابعة لجائزة الصحافة الإنسانية بالأقصر

أطلقت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بمحافظة الأقصر، مسابقة بعنوان «جائزة الصحافة الإنسانية» في دورتها الرابعة، تحمل اسم الصحفية الراحلة سمية زيدان، مراسلة إحدى المواقع الإخبارية عن محافظة الأقصر سابقًا، وذلك انطلاقا من دور الجمعية في دعم الصحفيين والصحافة المحلية ممن يحملون على عاتقهم خدمة المجتمع الذي ينتمون له، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

جائزة الصحافة الإنسانية بـ 3 محافظات

رئيس مجلس أمناء المؤسسة أشرف الهلالي، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة الرابعة للمسابقة تختلف عن الدورات السابقة في الأعوام الماضية، حيث ستضم عدة محافظات أخرى لتكريم الصحفيين المحليين، أبرزها محافظتي أسوان وقنا، لافتًا إلى أن انعقاد عدة اجتماعات متكررة للأمانة العامة في القاهرة لبحث تفاصيل المسابقة والمحافظات المشاركة.

شروط المسابقة

وأكد «الهلالي»، حرص المؤسسة على إقامة جائزة الصحافة الإنسانية بشكل دوري لتكريم الصحفيين المحليين حتى لو كان ذلك منعويًا، خاصة ممن لهم دور هام في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن المسابقة تتضمن فرعين هما العمل الصحفي المكتوب سواءً كان ورقيًا أو إلكترونيًا، وجائزة الصحافة الإنسانية في التصوير الصحفي.

وتابع، بأن شرط المسابقة تتمثل في إرسال عمل صحفي من قبل المُشاركين يكون قد ساهم فعليًا في خدمة المجتمع الذي ينتمي إليه الصحفي، على أن يكون 10 ديسمبر المقبل هو آخر يوم لتلقي الأعمال المشاركة من قبل الصحفيين، ثم يتم اختيار الأعمال الفائزة بمشاركة عدد كبير من شيوخ المهنة، ويُجرى الاحتفال في نهاية ديسمبر المقبل في محافظة الأقصر، بحضور عدد من الشخصيات العامة من محافظة الأقصر أبرزها شخصيات تنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى.