«أبو خشبة» يوتيوبر يعالج مشاكل المجتمع الصعيدي بمحتوى كوميدي

أحد الشباب الذين استخدموا الإنترنت في إظهار موهبتهم، واستثمروا ذلك في معالجة المشكلات المجتمعية التي تعاني منها البيئة المحيطة بهم.. من هنا وجد ربيع محمد أبو المجد، فرصته في تقديم فيديوهات كوميدية تتميز بمحتوى هام يُعالج المشكلات المجتمعية الصعيدية، عن طريق إنشاء قناة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

محتويات تناقش مشكلات الأهالي

ربيع أبو خشبة، يوضح، لـ «الوطن»، حبه للتمثيل ومشاركته في تأدية بعض المسرحيات أثناء الدراسة، وجعلته يفكر مرة أخرى في إعادة إبراز موهبته للجميع، من خلال تصوير فيديوهات بالتعاون مع فريق عمل مكون من عديد الشباب، تترواح أعمارهم بين 8 سنوات وحتى 37عامًا، وهم جميعًا من أبناء مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

ويضيف أن البداية كانت في عام 2019، عندما حدد هدفه في إنشاء القناة، واعتبرها ليست فقط فرصة لإظهار موهبته، لكن محطة مساهمة في علاج المشكلات التي يعاني منها الشباب والأهالي من أبناء محافظة الأقصر.

محتوى يلقى ردود أفعال

وضمن المشكلات التي قرر أبو خشبة معالجتها برفقة فريق العمل، تقديم محتوى يوضح معاناة قائدي السيارات على أحد الطرق الذي يربط عدة قرى ببعضها ويشهد وقوع حوادث متكررة، إذ تم نشر المحتوى بشكل كوميدي من خلال تأدية دور شباب يسقط في الترعة مستقلًا دراجته البخارية، حسبما ذكر صانع المحتوى.

وأضاف أن المواطنين تفاعلوا مع الفيديو المنشور، وتلى ذلك قرارًا من قبل المسؤولين، بتعديل الطريق فيما بعد وسحب مياه من الركعتين حفاظًا على حياة المارة.

الطلاق والنصب والسرقة

«أبوخشبة» قال إن كثرة حالات الطلاق، جاءت ضمن القضايا التي يعالجها في محتواه، حيث قدم فيديوهات توضح مناهضة هذه الظاهرة وعدم السعي خلف خراب الأسرة بمجرد مواقف وكلمات بسيطة تؤدي إلى حدوث الطلاق، على حد تعبيره.

كما ناقش ظاهرتي النصب والسرقة بشكل كوميدي، بطريقة تعمل على توعية المواطنين لعدم تعرضهم لأعمال النصب والسرقة.