أسعار الخضروات والفاكهة في الدقهلية.. «جوافة وكوسة» الكيلو بـ5 جنيهات
كتب:
صالح رمضان
05:11 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
أسعار الخضار والفاكهة في الدقلهية اليوم
انخفضت بعض أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الدقهلية، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 2.5 جنيه، كما استقرت أسعار معظم أنواع الفاكهة وذلك لتوافرها في الأسواق، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الإثنين الموافق 29 من نوفمبر 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.
أسعار الخضار في أسواق الدقهلية
وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، في بيان صحفي، إن أسعار الخضراوات في داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام اليوم الثلاثاء شهدت استقرار كبير نتيجة للتنوع في المنتجات هي كما يلي:
فاصوليا خضراء: 7 جنيهات
باذنجان رومي: 3.5 جنيه
قلقاس: 7 جنيهات
بصل: 5 جنيهات
خيار: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات
فلفل: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات
فلفل ألوان: 20 جنيها
جزر: 7 جنيهات
طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 2.5 جنيها إلى 3 جنيهات
بطاطس : 8 جنيهات
كوسة : 5 جنيهات
أسعار الفاكهة
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي:
الموز: 10 جنيهات
بلح: 10 جنيهات
البلح الأصفر: 10 جنيهات
تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلى 20 جنيها
كاكا: 12 جنيها
ليمون: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات
برتقال: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه
رمان: 7 جنيهات
عنب: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات
جوافة: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه
يوسفي: 7 جنيهات