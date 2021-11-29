مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي عامل مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «بني سويف - الزعفرانة» الجديد بدائرة المحافظة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف - الزعفرانة الجديد بدائرة المحافظة ووجه على الفور بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمرفق بني سويف بأربع سيارات تابعة له، إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى رضوان محمد إسماعيل 42 سنة عامل، ومقيم بمحافظة المنيا وتم إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: أيمن حجاج المغربي 16 سنة مصاباً بغيبوبة تامة، وطاهر عبد السلام 41 سنة، سائق مصاباً بغيبوبة تامة، وفاطمة علاء محمد 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وحمادة محمد علي 26 سنة مصاباً بقطع بإصبع اليد اليمنى وجروح وسحجات، وزينب كامل محمد 25 سنة مصابة بكدمات بالوجه والجسم، ومحمد علاء محمد 28 سنة مصاباً بكدمات وسحجات.

وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وكل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.