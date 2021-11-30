«صديق»: مشروع تطوير عواصم المدن يستهدف بناء 500 ألف وحدة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير المناطق العشوائية» سابقا، إن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، جاء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف الرئيس، الصندوق في فبراير الماضي، بتنفيذ المشروع، وهو مشروع ينفذ للمرة الأولى بشأن تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى على مستوى الجمهورية.

رئيس صندوق التنمية الحضارية: المشروع يتم من خلال استغلال المناطق والأراضي المتاحة وغير المستغلة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يستهدف 500 ألف وحدة، بتكلفة تقديرية 350 مليار جنيه حتى الآن، موضحا أن المشروع يكمن في استغلال المناطق والأراضي المتاحة وغير المستغلة، لعمل مشروعات عمرانية، تناسب جميع فئات المجتمع.

وأوضح «صديق»، أنه جرى اختيار مرحلة عاجلة من مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى للتنفيذ، وهي الأراضي المتاحة بإجمالي 32 مشروعا، داخل 13 محافظة، لتوفير 108 آلاف وحدة.

صديق: تم اختيار مرحلة عاجلة من المشروع داخل 13 محافظة لتوفير 108 آلاف وحدة

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن الـ13 محافظة التي تم اختياها في المرحلة العاجلة من المشروع، هي محافظات القاهرة، قنا، سوهاج، السويس، القليوبية، دمياط، الدقهلية، الغربية والفيوم.

كما أشار رئيس الصندوق إلى أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، واحدا من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق خلال الفترة الراهنة، حيث يعمل الصندوق في 5 مشروعات بالتوازي، داخل أكثر من ملف.

وتطرق «صديق» للحديث عن واحد من أهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق خلال هذه الفترة، وهو مشروع تطوير المناطق غير المخططة، حيث هناك 227 مدينة على مستوى الجمهورية، تصنف بكونها غير مخططة، بمساحة 417 ألف فدان، وتكلفة تطوير تلك المناطق 318 مليار جنيه، ويشمل المشروع توفير كافة المرافق والخدمات والشبكات التي تفتقدها تلك المناطق، وتصحيح الأوضاع داخلها.