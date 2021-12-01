مصرع شخص أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار الصعيد، أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجارٍ نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والتعرف على هويتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث اصطدام قطار بشخص في بني سويف

وتلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين أن الجثة تحولت لأشلاء، وجارٍ تحديد هويته.

كما تبين أن المتوفي حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فاصطدم القطار به وتحولت جثته إلى أشلاء، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت محافظة بني سويف أكثر من 5 حوادث اصطدام قطارات بأشخاص بسبب محاولتهم المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر أصيب 4 أشخاص، مساء أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور باتجاه المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى التكامل بمحافظة المنيا لقرب المسافة، لتلقي العلاج اللازم.