إجراءات وقائية مشددة بـ الطيران في أول يوم تطبيق منع دخول غير المطعمين

أكّدت مصادر بوزارة الطيران المدني، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 19 من أكتوبر الماضي، بشأن حظر دخول المواطنين غير المطعمين للمقار المباني والهيئات الحكومية، وسط إجراءات وقائية مشددة.

والتزمت وزارة الطيران المدني، وفق ما ذكرته مصادر لـ«الوطن»، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع دخول أي موظف لم يحصل على لقاحات كورونا من الدخول إلى كل المباني والهيئات التابعة لها، إلا من خلال إبراز شهادة التطعيم، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، أو تقديم PCR كل 3 أيام يثبت سلبية مسحة التحليل الإصابة.

مصادر: موظفو الطيران المدني التزموا بقرارات الحكومة

وأوضحت المصادر، لـ«للوطن» أنَّ جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، التزموا بإثبات شهادات التطعيم، ولم يشهد ديوان عام الوزارة أي خلل، أو احتكاك أو مشادات بين العاملين، وأفراد الأمن المكلفين بتطبيق القرار الوزاري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وأوضحت المصادر، أنَّه فيما يخص المطارات، فلن يتمّ منع أي مواطن، لم يتلق لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، من السفر على متن الطائرات، مع بدء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة أن تطبيق إجراءات سفر المواطنين، تتعلق بالإجراءات الصحية المطلوبة لكل دولة، وليس بالإجراءات الصحية المطلوبة في مصر بالداخل، مشيرة إلى أنه هناك دول تشترط وجود تحليل PCR وأخرى تشترط تلقي لقاحات كورونا وغيرها.

وفيما يخص إجراءات السفر الداخلية في مصر، قالت المصادر، «سيتمّ تطبيقها نظراً لانطباق المواصفات على المصريين في الداخل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء».

مصر للطيران تطعم 40 ألف مواطن خلال 7 أشهر

كانت مستشفى مصر للطيران، برئاسة الدكتور أيمن صلاح، أعلنت الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 40 ألف حالة ما بين عاملين بقطاع الطيران ومتقاعدين وأسر عاملين، مشيرة إلى أنَّ وحدة التطعيم الجديدة بالمستشفى فتحت أبوابها لاستقبال العاملين وأسرهم، والمترددين على المستشفى من رواد المستشفى شهر مايو الماضي، بدعم من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة.

وكان رئيس مستشفى مصر للطيران، أعلن أنَّ المستشفى يطبق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بين العاملين بالقطاع الطبي.