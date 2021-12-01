بدء رصف شوارع مدينة منفلوط بأسيوط تنفيذا لرؤية «مصر 2030»

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن البدء في رصف شوارع مدينة منفلوط تباعا طبقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى بدء أعمال التسوية وإزالة التعديات بشارع العشرين، تمهيدا لرصفه فورا، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز منفلوط، وخاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

متابعة مراحل تنفيذ سير العمل أولا بأول

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه تم البدء في أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات بشارع العشرين بحي السلام في منطقة عاصي، تمهيداً لرصفه وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً، بمشاركة نائب رئيس المركز والمساعدين ومحمود ياسين، سكرتير المجلس ومسئولي النظافة والرصف والإشغالات بالمركز، وذلك استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع.

تنفيذ رصف الطرق وفقا للمواصفات المقررة

ولفت إلى اهتمام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بهذا القطاع الهام وتنفيذ الرصف وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة، مؤكداً على استكمال تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين بمدينة منفلوط تباعاً خاصة الشوارع التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بها، كتركيب المواسير الرئيسية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتنفيذ مناورات وتشغيل تجريبي لمشروع الصرف الصحي بها.