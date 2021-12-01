«زينب» مسنة قعيدة تعيش بمفردها: نفسي في كرسي بدل ما بزحف على الأرض

«زينب راغب» مسنة قعيدة أصيبت بالشلل، تعيش بمفردها ولا تجد من يسأل عنها، تسكن في منزل مبني بالطوب اللبن والطين في قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتعيش حياة مأسوية، تتحرك زحفا لإعداد طعامها بنفسها على شعلة بجوار مكان نومها، كل ما تتمناه كرسي متحرك يعاونها على قضاء حاجتها بأقل معاناة.

زينب: نفسي في كرسي متحرك بدل ما بزحف على الأرض

«أنا قاعدة لوحدي مش بتحرك خالص من البيت ومحدش بيسأل عليا، حتى النور بشغله بالبوصة اللي جنبي، ونفسي في كرسي متحرك علشان أساعد نفسي بدل ما بزحف على الأرض».. بهذه الكلمات بدأت زينب راغب حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها مصابة بشلل الأطفال منذ ولادتها، وعلى الرغم من أن لديها شقيقين إلا أنهما لا يأتيان لزيارتها، موضحة أنها لم تتزوج وتعيش بمفردها.

مسنة قعيدة: بشغل اللمبة بالبوصة علشان أشوف

وأضافت «زينب»، أنها لا تستطيع الحركة إلا زحفا على الأرض لإعداد طعامها بنفسها، وقضاء حاجتها، موضحة أنها عندما تستيقظ لصلاة الفجر تقوم بإنارة «اللمبة» من خلال «بوصة» بجوارها تستخدمها؛ لعدم قدرتها على الحركة، مؤكدة أن كل ما تتمناه أن تحصل على كرسي متحرك؛ لمساعدتها في حياتها اليومية.

وتابعت: «بيتي مبني بالطوب والطينة وأنا عندي سرير بنام عليه جمب الباب، وبعمل أكلي لنفسي الحمد لله، بس زعلانه علشان محدش بيسأل فيا»، لافتة إلى أنها مريضة بحساسية في الصدر، ويساعدها أهالي قريتها بالمنوفية بدفع مستحقات الأدوية.