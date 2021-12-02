وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور جناح شركة «نورينكو» الصينية

زار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة جناح شركة «نورينكو» الصينية، خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز المنارة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في بداية الجولة رحب ممثلو شركة «نورينكو» الصينية بوفد وزارة الإنتاج الحربي، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن أهم منتجات شركة «نورينكو»، والتي تقوم بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تصنع الشركة السيارات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة بمختلف أنواعها.

9 شركات صينية مشاركة في المعرض

وأكد ممثلو الشركة على تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دوراً هاماً في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة «نورينكو» وشركات الإنتاج الحربي، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر، خاصة وأنه كان هناك سابق تعاون بين الجانبين.

اهتمام الشركات الصينية بالمعرض يدل على أهميته

عقب ذلك أجرى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق لسيادته بجولة تفقدية بجناح الشركة واستمع الوزير «مرسي» لشرح مدير الشركة حول مواصفات أحدث المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر، والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وأشار الوزير في جولته إلى أن الشركات الصينية المشاركة بالمعرض والتي وصل عددها إلى 9 شركات يعكس مدى أهمية معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» والذي يقام بمصر في نسخته الثانية، مشجعاً الشركات على العودة والمشاركة مجدداً في النسخة الثالثة من «EDEX» والذي سيقام بمصر أواخر عام 2023.

وفي نهاية الجولة أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى اتفاق الأطراف على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.