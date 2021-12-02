«التموين»: لن نسمح بدخول المصالح الحكومية دون الحصول على تطعيم كورونا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه وجه ‏بعدم السماح لأي مواطن أو طالب خدمة أو العاملين بالديوان العام أو ‏المديريات أو قطاعات الوزارة بالدخول إلى ديوان عام الوزارة إلا ‏بعد التأكد من حصوله على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة الدكتور ‏مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأي مواطن أو ‏طالب خدمة لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول للمنشآت ‏الحكومية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

ضرورة حصول المترددين على المصالح الحكومية على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا

وأكد ‏أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، على أن الدكتور علي المصيلحي، قد وجه كل الجهات التابعة ‏للوزارة سواء هيئة السلع التموينية وجهاز حماية المستهلك وجهاز ‏تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة ‏العامة للمساعدات الأجنبية، إضافة إلى الشركات التابعة للوزارة، ‏ومديريات التموين، ومراكز الخدمة التي تقدم خدماتها للمواطنين، ‏ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب جهاز حماية المستهلك بالمحافظات ‏بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتأكد من حصول المترددين على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا، وعدم السماح بدخولهم إلا بعد الاطلاع على ‏الشهادة التي تثبت تلقي اللقاح.

تنفيذ كل ‏توجيهات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا

وأضاف أحمد كمال، المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الوزارة بدأت من أمس تنفيذ كل ‏توجيهات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، والتي يترأسها دولة ‏رئيس مجلس الوزراء، وطالب كمال المواطنين من طالبي الخدمة ‏والمترددين على كل قطاعات الوزارة والمديريات، وكذلك مراكز ‏الخدمة ومكاتب جهاز حماية المستهلك ومكاتب السجل التجاري ‏بضرورة تلقى اللقاح قبل التوجه إلى أي منها لقضاء خدماته.

وأكد على ‏أن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ‏ولن تسمح بناء على توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لأي مواطن أو ‏العاملين بها الدخول إلى تلك الأماكن إلا بعد التأكد من تلقيه اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا لمنع انتشار المرض بين العاملين.‏