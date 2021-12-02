بدء ترميم مسجد سيدي عز الدين في المنوفية بالجهود الذاتية

قرر أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، ترميم مسجد سيدي عز الدين الذي يعد من أقدم مساجد محافظة المنوفية حيث جرى بناؤه منذ أكثر من 154 سنة، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارتي الآثار والأوقاف.

وقام الأهالي بجمع التبرعات فيما بينهم لترميم المسجد وتطويره فضلا عن تبني أحد المكاتب الهندسية تطوير وترميم مأذنة المسجد على نفقته الخاصة بعد مرور عشرات السنين دون ترميم المسجد.

ترميم مسجد سيدي عز الدين بتلا بالجهود الذاتية

وقال مصطفى الشحنة، أحد أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية والقائمين على تنفيذ ترميم المسجد، أن مسجد سيدي عز الدين قديم وتوارث الأجيال على الصلاة فيه منذ ما يزيد عن 150 سنة، مؤكدا أن أهالي تلا قرروا جمع الأموال فيما بينهم لترميم المسجد بعد الحصول على موافقة وزارة الأوقاف التي اشترطت الحصول على موافقة وزارة الآثار لأن المسجد مبني منذ فترة طويلة.

وأضاف «الشحنة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الترميم يتم تحت إشراف وزارة الآثار التي تتابع التنفيذ في كل صغيرة وكبيرة، موضحا أن جميع أهالي مدينة تلا ضربوا أروع الأمثلة في التكاتف لترميم أحد أقدم مساجد محافظة المنوفية، وعندما انتهت الأموال عند ترميم المسجد من الداخل قرر مكتب هندسي بتلا ترميم مأذنة المسجد على نفقته الخاصة.

مكتب هندسي يقرر ترميم مأذنة مسجد سيدي عز الدين بتلا

وأكد المهندس عاصم البدي مالك مكتب هندسي، أنه قرر ترميم وتجهيز مأذنة مسجد سيدي عز الدين بمدينة تلا على نفقته الخاصة بعدما وجد تكاتف من جميع الأهالي لترميم المسجد، مؤكدا أن الترميم يتم وفق معايير واشتراطات وزارة الآثار ولما يبرز تاريخ وعظمة المسجد التاريخي الذي يتواجد في مدينة تلا.