«حياة كريمة» تبدأ تطبيق برامج التوعية بأضرار المخدرات في 285 قرية بالمحافظات  

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تنفيذ البرامج التوعوية ضمن مبادرة «قرية بلا إدمان»، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«التضامن»: أنشطة وزيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى ضمن مبادرة «قرية بلا إدمان» تشمل خدمات المشورة وكيفية التعامل مع الحالات المرضية

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية‪.

ووجهت «القباج» وفق بيان لها، باستمرار التوسع فى تنفيذ برامج وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعى بين قاطنى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى.

وأوضحت أنه تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالى لتوعيتهم بخطورة المشكلة فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسى وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجاناً من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان‪.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارٍ التوسع فى تنفيذ المبادرة فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التى تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف. ولفت إلى أنه يتم تقديم خدمات اجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصرى، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فترة الدراسة. وأوضح أنه يتم بناء مهاراتهم الحياتية للتمكن من رفض تعاطى المخدرات، بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان فى هذه القرى ضمن مبادرة «القرار قرارك»، كذلك السائقون والحرفيون بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.

وأضاف «عثمان» أنه تم تنفيذ المبادرة فى العديد من القرى بـ17 محافظة حتى الآن، هى «المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية والجيزة»، مؤكداً أن إجمالى عدد القرى التى تم تنفيذ البرامج التوعوية بها بلغ 285 قرية فى عدد من المحافظات حتى الآن. وأكد أنه تم تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة فى البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق، كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى.

وأشار مدير صندوق المكافحة إلى أنه تم إطلاق دورى رياضى بين الشباب، تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» للشباب فى هذه القرى، للتدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات، كما تم إطلاق مهرجان «أنت أقوى من المخدرات» بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة، تضمنت عروضاً فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من «6 إلى 15 عاماً».

وتتضمن الحملات حكى قصة «أنت البطل» التى أعدها الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات، أيضاً تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات ضمن «برنامج اختار حياتك»، فى إطار الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية من الإدمان فى هذه القرى.

بدء تنفيذ مشروعات الصرف بقرية غرب أسوان.. والمبادرة تستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد خلال العام المالي المقبل

من جهة أخرى، وضعت «حياة كريمة» اللافتة الأولى لإعلان بدء مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان، حيث يتم حالياً تحديد أماكن محطات المعالجة والرفع بالقرية.

ومن المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، ويتمثل المخصص لصالح «الصرف الصحى» بالعام الجديد فى المبادرة ليصل لـ102 مليار من أصل 200 مليار، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، باستهداف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى.

نقل أسر عزبة «أبو قرن» إلى شقق بـ«السلام»

وفى القاهرة، تسعى المبادرة لرسم البسمة على وجه 3950 أسرة من سكان منطقة عزبة أبوقرن فى مصر القديمة، كانت قد تمت إزالة عقاراتهم، حيث قامت محافظة القاهرة بنقل وتسليم تلك الأسر وحدات جديدة مفروشة بمدينة «معاً» بالسلام.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الجهود التى تقوم بها المحافظة تأتى ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة، موضحة أنّ أعمال الإزالة تتم بشكل يومى دون توقف، ضمن مخطط تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لسكان تلك المناطق.

وقالت: إن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، ووجود عدد كبير من العقارات الخطرة إنشائياً وتمثل تهديداً لحياة المواطنين، حيث إن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبوقرن يبلغ 4758 أسرة تقريباً، ومساحة المنطقة 42 فداناً تقريباً.

وتبذل محافظة القاهرة جهوداً كبيرة فى توفير السكن الملائم للأسر التى تعيش فى مناطق غير آمنة، حيث تمت زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة لفحص طلبات التظلمات أولاً بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظاً على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنّفة ضمن الأماكن غير الآمنة.