«مطبخ البركة» مبادرة من سيدات «أحباء الهدى» بالمحلة لإطعام الفقراء

شهدت عضوات جمعية أحباء الهدي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي صاحبات فكرة مبادرة «مطبخ البركة» بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حالة من البهجة والسعادة البالغة بعد إعداد وطهي وتوزيع وجبات من الأطعمة والمأكولات الشهية والفاكهه والخضروات الطازجة على المئات من الأسر والعائلات الأكثر احتياجا، خاصة من الأرامل والأطفال الأيتام والمطلقات، وهو ما لاقى استحسان ورضا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأسر وعائلات المدينة العمالية طوال 6 أسابيع الماضية.

تدشين مبادرة «مطبخ البركة» لإسعاد فقراء المحلة

انتقلت «الوطن» إلى موقع الجمعية التي تقع في منطقة «أبوراضي» التابعة لحي أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم إجراء بث مباشر لرصد فعاليات طهي وتجهيز وجبات الغداء المكونة من الأرز والفراخ واللحوم وعبوات مخصصة من الفاكهه والخضروات قبيل توزيعها على الفقراء من أفراد الأسر والعائلات الأكثر احتياجا.

تفاصيل تدشين وجبات الفقراء والمساكين من الأسر والعائلات الأكثر احتياجا

«الحمد لله ربنا بيقدرنا دايما على التطوع والسعي دائما وراء فعل الخير وأنا وزميلاتي من السيدات بنسعى جاهدات لتخصيص يومين وأكثر للإعداد وطهي وجبات الطعام للأسر وحالات الجمعية غير القادرة من كبار السن من الرجال والنساء والأطفال الأيتام»، بتلك الكلمات التقطت خيط الحديث مع «الوطن»، «هدى الجندي» عضو جمعية «أحباء الهدى»، لافتة أنها تحرص على التجمع مع عدد من السيدات والذهاب إلى الأسواق لشراء اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه الطازجة من أجل طهيها كل يوم أربعاء لتجهيز وجبات اليوم التالي في كل خميس، مؤكدة أن طهي الأطعمة وتجهيز الوجبات يستغرق 4 ساعات على الأكثر لتقديمها لأكثر من 250 أسرة.

مبادرة «أحباء الهدى» للوقوف بجوار الأسر المعدمة

من ناحية أخرى كشف الحاج عبدالحي غيده، رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء الهدى بالمحلة، أن تلك المبادرة الإنسانية أطلقها عدد من السيدات بقصد مساعدة الفقراء والمساكين، مشيرا بقوله «الوضع المعيشي بقى صعب على أسر عديدة وأهمها الأرامل والأطفال الأيتام والفقراء المعدمين لعدم توافر فرص عمل وغلاء تكاليف المعيشة في الوقت الراهن».

وكشف «غيده» أن تلك المبادرة بالجهود المبذولة ذاتيا من مشاركات عضوات الجمعية من فاعلي الخير، موضحا بقوله «الحمد لله ربنا يقدرنا على الاستمرارية وتحقيق المشاركة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا».

وجبات «مطبخ البركة» يتم إعدادها يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ويتم تسليمها للحالات المستحقة والأسر داخل مقر الجمعية أو من خلال فرق التطوع التي تشرف على توزيع الوجبات للحالات المستحقة بنطاق منازلهم.