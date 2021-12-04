رحلات مدرسية وسياح في جولة بطريق الكباش بعد 9 أيام من الافتتاح (فيديو)

شهد طريق الكباش الأثري إقبالا واسعا على زيارته، سواء من الطلاب عبر الرحلات المدرسية، أو من السياح الذين جاءوا من مختلف الدول للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، ورؤية المعالم السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر، وكذك من المواطنين المصريين وأهالي المحافظة.

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صور تذكارية بـ طريق الكباش

وظهر عدد من الطلاب والسياح حول طريق الكباش وهم يلقتطون الصور التذكارية في وسط الطريق، وصورا تذكارية مع المراكب الذهبية الموجودة داخل طريق الكباش والمصممة بشكل فرعوني رائع تجذب الحاضرين.

وتمثل المراكب الذهبية ثالوث طيبة أو الثالوث المقدس، الذي يمثل ثلاث آلهة يتقدمها مركب ملكية خاصة بالملك نفسه، ومن مميزات تلك المراكب وجود رمز الإله في مقدمة ومؤخرة المركب الذهبي.

حفل طريق الكباش

وأقيم حفل طريق الكباش أو طريق المواكب والاحتفالات الدينية الكبرى داخل معبد الأقصر وعلى امتداد اول طريق الكباش يوم الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقرينته، وعدد من سفراء الدول الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، فضلا عن عدد من الوزراء المصريين والشخصيات العامة ومحافظي الأقصر على مدار سنوات طويلة.

وضم الحفل فقرات غنائية واستعراضية وموكب فرعوني بمشاركة عدد من الشباب والفتيات من مختلف الجهات وهم يرتدون ملابس فرعونية وتاج فرعوني داخل الحفل الكبير.