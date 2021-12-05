136 ألف تلميذ بالصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحان الشهر في الدقهلية ‏

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائية بمحافظة الدقهلية امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر، على فترتين في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط حالة من القلق بين أولياء الأمور، والذين وقفوا خارج المدارس في انتظار خروج أبنائهم بعد أداء الامتحان، ويستمر الامتحان حتى يوم الخميس المقبل حسب الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وكيل الوازرة يتابع الامتحان في مدارس غرب المنصورة

وتابع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية، وزار مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، وأكد اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية ووجه بتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا التلاميذ في الصف الرابع الابتدائي.

أكثر من 135 ألف تلميذ يؤودن الامتحان

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 135 ألفا و986 تلميذا وتلميذة على مستوى المحافظة اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في جو يسوده الهدوء دون ورود أية شكاوى من الأسئلة حيث إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

ضوابط اختبار الصف الرابع الابتدائي

ووضعت وزارة التربية والتعليم 5 ضوابط لإجراء الاختبار، وهي:

1- أن يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

2- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، ووُضعت الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.

3- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

4- المواد الأساسية هي (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم).

5- عدد الأسئلة في كل امتحان هو 10 أسئلة قصيرة متنوعة، تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.