طلاب «STEM» يؤدون اليوم امتحان مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية

يؤدي اليوم الاثنين، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، «STEM»، امتحان مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية، في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويعقد الامتحان ورقياً بنظام الـ«MCQ» حيث يتم تصحيح الامتحان إلكترونياً من خلال أجهزة الكمبيوتر.

تفاصيل امتحانات مدارس المتفوقين

-الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

-الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة جدًا داخل المدارس.

-تعقد الامتحانات ورقيًا في كراسة خاصة بالأسئلة و«Answer sheet» لكل مادة في جزء محدد من المنهج.

-تعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

-يجيب الطالب على كل التساؤلات الخاصة بالتجربة التي يجرها في المعمل.

-يتم عقد امتحان عملي لكل مادة علمية ويقوم كل طالب بإجراء تجربة وتسجيل النتائج التي توصل إليها.

-يراعي الطالب في الامتحانات العملية كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة في عملية إجراء التجربة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس «STEM»

-غداً الثلاثاء 7 ديسمبر يعقد امتحان الأحياء والمواطنة، والحاسب الآلي.

-يقعد يوم الأربعاء 8 ديسمبر امتحان مادة علوم الأرض الفترة الأولي، والفترة الثانية امتحان الرياضيات.

- يعقد يوم الخميس 9 ديسمبر الفترة الأولى امتحان مادة الميكانيكا، والفترة الثانية امتحان اللغة الثانية.

وشددت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على جيمع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع أي معلم من دخول المدرسة دون حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن الامتحانات تعقد وفق كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان لها، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من التخصصات الأخرى لتنظيم سير العمل، على أن يكون مدرسو المادة جميعهم هم المتواجدون داخل المعمل، بمصاحبة الموجه المتابع.