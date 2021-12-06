«أحمد فهيم» 30 سنة في حراسة معابد الكرنك.. وأمنيته «زيارة النبي» (فيديو)

قارب أحمد فهيم على إنهاء 60 عاما من عمره، وينتظر هذه الأيام إنهاء خدمته داخل معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، والتي دامت لأكثر من 30عامًا، انتقل خلالها بين العديد من المعابد، والتي يصل عددها إلى 12 معبدا، فحفظ أشكالها وتفاصيلها طيلة فترة عمله، حيث أصبحت ملامحه تشبه التفاصيل الفرعونية المنقوشة على الجدران.

ربيت عيالي كويس وعلمتهم

«الحمدلله، ربيت عيالي كويس وجوزتهم».. هكذا بدأ أحمد فهيم الحديث في بث مباشر لـ«الوطن»، موضحًا، أن لديه 10 أبناء، منهم 7 فتيات وثلاثة ذكور، حرص على إدخال جميع الفتيات التعليم قبل أن يزوجهم، كما إن جميع أبنائه من الذكور درسوا في مراحل تعليمية مختلفة، محققًا أمنيته في تعليم جميع أبنائه بعد أن حُرم من التعليم وخرج من المدرسة في الصف السادس الابتدائي.

لو رجع بيا الزمن.. هدخل كلية آثار

وأكد «لو رجع بيا الزمن هكمل تعليمي وأدخل كلية آثار»، وتمنى عم أحمد في حالة عودة الزمن مرة أخرى هي دراسة الآثار والإرشاد السياحي ليعلم جميع التفاصيل الخاصة بالمعابد وليس معابد الكرنك فقط بل جميع معابد الأقصر والتاريخ المصري بشكل عام.

برحب بالسائح وبشرب معاه الشاي

وعن صداقته للسياح، أوضح «عم أحمد»، إنه ينتظر السائح حين يصل للمعبد ويُرحب به ثم يتناول مع بعضهم القهوة أو الشاي ويشاركه فرحته بزيارة المناطق الأثرية بالأقصر، فهو يحفظ بعض الكلمات باللغة الإنجليزية فقط لتمكنه من التواصل قليلًا في بعض الأمور مع السياح لتوجيه للانتقال داخل المعبد أو التوجه لدورة المياه أو لغير ذلك.

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أمنيتي: أزور النبي

أمنية عم أحمد بسيطة وهي زيارة الرسول عليه أفضل السلم، حسبما أوضح في البث المباشر لـ«الوطن»، فهو ظل في خدمة عمله طوال أيام حياته ولم يتبقى له سوى أمنية واحدة ينتظرها من الله في أقرب وقت ممكن.