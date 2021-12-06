عبد الرحمن أشرف: التنمر ضدنا انتهى بسبب الرئيس.. «كنت بتعب منه نفسيا»

قال عبدالرحمن أشرف بطل سباحة، وأحد المشاركين في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنه شارك في فقرة اسأل الرئيس، حيث سأله عن أفضل مشروع شهدته الدولة المصرية في رأيه، وكان رده «حياة كريمة»، موضحًا أنه تعرض للتنمر كثيرًا، لكن هذا الأمر تغير كليًا بسبب قانون التنمر: «الحاجات دي يعتبر انتهت، وكنت بتعب نفسيا لكن بعديها، وبفضل أقول أنا زيي زيهم».

يدرس في الصف الثاني الثانوي

وأضاف «أشرف» خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة dmc: «مبسوط بشكل مش طبيعي، وعلى قد ما كنت متوتر، إلا إني كنت مبسوط وقضيت يوم جميل»، مشيرًا إلى أنه يدرس في الصف الثاني الثانوي العام، ويحلم بأن يصبح مترجما.

وتابع: «الردود إدتني طاقة إيجابية، اتقالي يا نجم ونورت الشاشة، ورغم إني كنت تعبان، إلا إني قدرت اليوم بسبب الطاقة الإيجابية».

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ياسمين حسان

وقالت ياسمين حسان بطلة الجمهورية في السباحة لذوي الهمم، خلال تصريحات عبر تطبيق zoom، إنها فخورة بمشاركتها في الاحتفالية، لافتةً إلى أنها تبلغ من العمر 17 عاما، وتحب اللغات.

وأضافت: «أحب اللغات العربية والإنجليزية والألمانية، وأحب الفنون والأدب أيضًا، وكنت واثقة من نفسي أثناء تقديم الفقرة وشعرت بسعادة غامرة.. صحابي قالوا لي كنتِ حلوة»، مشيرةً إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية الألسن.