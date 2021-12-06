مدرب كاراتيه يعلم أبناء قرية عرب الرمل اللعبة: بنحلم بميدالية أوليمبية

حوّل الكابتن محمد طلعت، أطفال قرية عرب الرمل بمحافظة المنوفية، إلى لاعبين في الكاراتيه وعدد من الألعاب الأخرى، بعدما قرر إنشاء أكاديمية في قريته لتدريب وتعليم الأطفال والكبار فنون الألعاب القتالية المختلفة، بحثا عن خروج أبطال للمنافسة على ميداليات عالمية في اللعبات المختلفة.

«طلعت»: بدأت تدريب أطفال قرية عرب الرمل قبل عدة سنوات

وقال الكابتن محمد طلعت مدرب قرية عرب الرمل، أنه بدأ تنفيذ الفكرة منذ عدة سنوات بهدف تدريب أهالي القرية وخاصة الأطفال على الكاراتيه وألعاب قتالية أخرى، لتحويل أجسام الطلاب إلى أجسام رياضية وإبعادهم في المستقبل عن تناول المخدرات والاهتمام ببناء جسم رياضي سليم.

طلعت: هدفنا حصول الأطفال على ميدالية أولمبية

وأضاف «طلعت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أطفال القرية نجحوا في دخول بطولات محلية على مستوى مصر وبعضهم نجح في حصد ميدليات متنوعة، موضحًا أن الهدف الحقيقي للأكاديمية التي أصبحت تجذب جميع أطفال القرية وعدد من الكبار، هو الحصول على ميداليات عالمية أو أوليمبية في ظل اهتمام الدولة بالرياضة.

وتابع، أن هناك نماذج تحدي كبيرة تستقبلها الأكاديمية لتعلم الرياضة حتي في سن كبيرة، موضحا أن أحد رجال قرية عرب بالمنوفية، يتدرب الكاراتيه برفقة ابنه الصغير وسط إعجاب الجميع، مضيفا أن أولياء الأمور يحضرون التدريب بشكل يومي ويحصلون على تقرير مكتوب بحالة كل لاعب بشكل دوري لمعرفة مستواه الرياضي في اللعبة التي يشارك فيها.