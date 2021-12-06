عبدالرحمن عرام يقدم حلقة اليوم من «90 دقيقة»: هنتقابل كتير

أعلن عبدالرحمن عرام، شاب من ذوي الهمم الذين حضروا احتفالية «قادرون باختلاف» أمس، أنه سيظهر كثيرًا على الشاشة خلال الفترة المقبلة.

حلم السنوات يتحقق

وشارك عرام، في تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، وقال: «أنا عبدالرحمن عرام، يسعدني أن أقدم هذه الحلقة من أوسع البرامج مشاهدة، حلمي على مدى السنوات الطويلة الماضية أن أصبح مذيعا، وهو ما تحقق الآن على قناة المحور.. هنتقابل كتير الفترة الجاية».

وأضاف: «أمس كنت في احتفالية قادرون باختلاف، تحدثت وقلت إني أحلم بأن أكون مذيعًا، اللي اتمنيته من ربنا، وحلمت بيه حصل، إن شاء الله هبقى معاكم في برنامج جديد، وأمنيتي الكبيرة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون معايا في مداخلة في برنامجي، وهنتقابل كتير على شاشة قناة المحور».

الكثير من الشقاء والتعب قبل تحقيق الحلم

وتابع: «أنا واحد منكم من أسرة مصرية بسيطة، واجتهدت وشقيت لمساندة أسرتي وخاصة والدتي، تدربت وجرى تأهيلي نفسيا، وشاركت في ندوات ومؤتمرات حتى أصل إلى مكاني هذا».

وأوضح: «قدمت مؤتمر مجتمع بلا عوائق على مستوى الوطن، وعضوا في سفراء طور وغير وأصبحت المتحدث الرسمي لأصحاب الهمم على مستوى الجمهورية».

وكان عبدالرحمن عرام، شارك في تقديم حلقة اليوم، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر.