خطوات تقديم طلبات توفيق أوضاع أراضي العبور الجديدة.. المهلة لآخر الشهر

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، إعادة فتح باب تلقي الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، على أن يتم التقدم بالبريد، على أن يغلق باب تلقي طلبات توفيق أوضاع قطع الأراضي، 31 من ديسمبر الجاري 2021.

وذلك كفرصة ثانية للمواطنين الذين لم يتقدموا لتوفيق الأوضاع في الإعلانات السابقة على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالا، وخط 10 ومدينة العبور غربا بمساحة (58914.4 فدان).

طلبات توفيق الأوضاع للأراضي بالعبور الجديدة

ونوهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تقديم طلبات توفيق الأوضاع للأراضي بمدينة العبور الجديدة، وفقا لما صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان صحفى لها.

خطوات تقديم طلبات توفيق الأوضاع للأراضى بمدينة العبور الجديدة

1- تقديم الطلبات بالبريد على عنوان ص.ب : 40 مدينة العبور – منطقة 2600 فدان - منطقة الأكثر تميزا – قطعة 20 نهاية محور 30 يونيو – خط 10 جهاز مدينة العبور الجديدة.

2- بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى جهاز مدينة العبور الجديدة لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية علي النموذج المعد لذلك.

3- يرفق بالخطاب مستندات الملكية أو سند التواجد.

4- على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية كاملا وواضحا.

5- كارت وصف مساحي محدد بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، تمهيدا للدراسة والعرض علي اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.