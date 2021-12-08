قاتل شقيقته وأسرتها: حرقتها هي وجوزها وبنتها.. شفيت غليلي منهم

أدلى مسجل خطر يدعى «جلال. ع»، 36 عاما، باعترافات تفصيلية حول قيامه بحرق شقيقته وزوجها وابنتهما في شقتهم بمنطقة الكوثر في سوهاج، حيث أقر المتهم أنه مسجل خطر ونشبت خلافات بينهم وبين شقيقته بسبب الميراث، ما دفعه للتخطيط لارتكاب الجريمة للتخلص من شقيقته وزوجها.

خلافات على الميراث

وقال المتهم في التحقيقات عقب القبض عليه بمعرفة قوة أمنية أشرف عليها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، إنه يقيم في إحدى القرى التابعة لمركز أخميم بسوهاج، وأنه توجد خلافات بينه وبين شقيقته المجني عليها بسبب الميراث وتسببها في تعطيل حصوله على حقه بسبب رفضها التوقيع على أوراق القسمة بينهم.

ليلة الجريمة

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه جمعته جلسة أخيرة بشقيقته وزوجها، لكن شقيقته لم تغير موقفها، فخرج ثم عاد في وقت متأخر، وقام بالتسلل إلى الشقة، وحرقها بعبوة بنزين كانت بحوزته، ما أسفر عن وفاة شقيقته وزوجها وابنتهما ثم فر هاربا، مضيفا: «حسيت بالارتياح بعد ما شفيت غليلى فيهم».

وفاة سكان الشقة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من بعض الأهالى بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وكريمتهما واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالى ولم تعلل سبباً لنشوبه.

المتهم مسجل خطر

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة عامل «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

حبس المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.