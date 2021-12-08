انتهاء أول مرحلة لسكن موظفى الإدارية.. ورئيس بدر: مستعدون للتسكين

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنَّ مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة يتكون من مرحلتين، تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة، تتكون العمارة الواحدة، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر تضم 9024 وحدة سكنية

وأشار «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ الدور الواحد يتكوّن 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية داخل كل عمارة، وتتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترًا.

واستكمل: أما الشقة فتتكون من «3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين»، كما يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددًا من المباني الخدمية، 13 مبنى خدميًا، بحسب رئيس جهاز المدينة.

مندور: على أتمّ الاستعداد لاستقبال الموظفين في أي وقت

وتطرق «مندور»، للحديث عن الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية، قائلًا إنَّه ليس من شأنه تحديد موعد تسكين موظفي العاصمة الإدارية داخل المشروع، ولكنه يختص بتنفيذ المشروع وتوصيل كل المرافق والخدمات إليه، مؤكّدًا أنَّ المشروع على أتمّ الاستعداد لاستقبال الموظفين في أي وقت.

ولفت إلى أنَّه خلال هذه الفترة، يتمّ العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، والتي تضم 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية، داخل مدينة بدر نحو 20%.

يُشار إلى أنَّه خلال هذه الأيام، يستعد الحي الحكومي «حي الوزارات»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال عدد من الموظفين من كل الوزارات، خلال الانتقال التجريبي للعمل داخل المدينة، وذلك لمدة 6 أشهر، بهدف اختبار الأنظمة والتطبيقات داخل المدينة.

وخلال هذه الفترة، التي سيتمّ فيها عمل الوزارات من داخل الحي الحكومي بالعاصمة، أكّدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدم تأثر خدمات المواطنين تلك الفترة، ويمكنهم أيضًا تلقى الخدمات إلكترونيًا، من قبل التطبيقات الإلكترونية التي تتيحها كل وزارة.