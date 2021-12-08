ضبط شخصين يتاجران بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 2 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان أحدهما متواجد بإحدى الدول، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول متواجد بإحدى الدول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة، بالعملة الأجنبية والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأفادت التحريات أنهم يفعلون ذلك مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر المتواجد بالبلاد، وذلك عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقدًا عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

جرائم الإتجار في النقد الأجنبي

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني المتواجد بالبلاد وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبيّن أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أشهر طبقًا للفحص المستند، ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.