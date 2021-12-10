ضبط شخص إضرم النيران بمحل ملابس بالقاهرة بسبب شهادة في قضية ميراث

ألقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب إحراق محل ملابس بدائرة، انتقامًا من شهادة شريك مالك المحل، في خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده.

نشوب حريق في محل دون إصابات

بدأت الواقعة بورود بلاغ بنشوب حريق بدائرة قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخـل محل ملابس كائن بالطابق الأرضي، ونتج عن ذلك احتراق محتويات المحل بالكامل «دون إصابات» وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم.

شهادة في قضية ميراث سبب الواقعة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظراً لقيام شريك مالك المحل، بالشهادة في خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده فخطط للانتقام منه، وأحضر كمية من سائل البنزين وتوجه بها لمحل المجنى عليه وقام بسكب البنزين أسفل باب المحل وإضرام النيران به مما أدى لاحتراق محتويات المحل بالكامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.