7 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى لتطوير 42 قرية في «الجيزة»

قال الدكتور أحمد شعيب، منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، إن «المشروع الرئاسى هو الأضخم على مستوى العالم فى تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً، حيث يتم تطوير ما يقارب 4500 قرية و30 ألف تابع من عزب وكفور، ليستفيد من هذه الخدمات نحو 58 مليون مواطن، وهو ما يقدر بمجموع سكان أكثر من دولة فى المنطقة».

«شعيب»: 174 مشروعاً في «مياه الشرب والصرف» و51 لـ«الصحة»

وأضاف «شعيب»، فى تصريحات أمس، أن «المرحلة الأولى تستهدف 1500 قرية بميزانية تقريبية تقدر بنحو 266 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 24 مليون مصرى»، مشيراً إلى أن نصيب المحافظة من التطوير 42 قرية بنحو 90 تابعاً، و1136 مشروعاً بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه تستهدف خدمة مليون مواطن. وأوضح أن هناك 127 مشروعاً فى قطاع الصرف من محطات معالجة ورفع وغيرها، إضافة إلى 47 مشروعاً آخر فى مياه الشرب والصرف بمحطات تنقية المياه، ومد وتدعيم الشبكات وغيرها، وعند الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» فإن جميع أنحاء الجمهورية ستشهد استدامة كاملة.

ولفت منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة إلى أن المجمعات الزراعية والصناعية توفر على المواطن مشقة السفر بين المركز والقرية لتأدية خدمات معينة، بواقع 10 مشروعات على مستوى المحافظة، إضافة إلى وجود 51 مشروعاً، منها تطوير المراكز الصحية والمستشفيات وغيرها.

وقالت هدير الدالى، منسق مركزى بغرف العمليات فى مؤسسة «حياة كريمة»، إن المشروع الرئاسى يتضمن أكثر من محور، منها خاص بالمرأة: «نعمل على تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة الريفية، فبعض النساء يتقن حرفاً معينة وتربية الحيوانات والطيور، ونعمل على زيادة دخلها مثل تخصيص ماكينة خياطة أو مصنع لتوفير فرص عمل أو مخبز للسيدات اللاتى يتقن الخبز». وأضافت: «نطلق حملات توعية كبيرة جداً بالتنسيق مع وزارة التضامن، فى 4 محافظات حتى الآن، هى سوهاج، المنيا، أسيوط، وبنى سويف، بمبادرة بالوعى مصر تتقدم للأفضل». وتابعت «هدير»: «فى البداية كنا نعانى من صعوبة الوصول إلى إحصائيات منضبطة بالقرى الأكثر احتياجاً وفقراً، لكن جهاز الإحصاء ساعدنا على هذا الأمر كثيراً، كما قدمت لنا الوزارة المساعدة».

«هدير»: نعمل على تمكين المرأة اقتصادياً.. وتشطيب المجمع الخدمي بقرية دنشواي بالمنوفية

وأشارت المنسق المركزى إلى أن مشروعات حياة كريمة تنفذ بالتوازى، ويعمل بها متطوعون فى كل المحافظات بالبرنامج الرئاسى وخارجه من أهالى القرى المستهدفة، لأنهم الأكثر دراية بمشكلاتهم: «عندما تصل إلينا هذه المشكلات نعمل على حلها بقدر المستطاع ووفقاً للأولويات المطلوبة، وهو ما يساعدنا على إنجاز المشروعات بسرعة كبيرة للحصول على رضاء المواطنين». من جانب آخر، قال مجدى رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إن مشروعات «حياة كريمة» تتم بوتيرة سريعة، بشكل لا يخالف معايير تنفيذ خطة تطوير الريف، ما جعل عدداً من تلك المشاريع التى من شأنها تسهيل حياة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، قد قاربت على الانتهاء. وأضاف «رياض» أنه «تم تشطيب المجمع الخدمى فى الوحدة المحلية بدنشواى، وفك أخشاب سقف وحدة الإسعاف، وصب أعمدة الدور الأول علوى بالمركز الصحى بها، إلى جانب إتمام تسليح سقف الدور الأرضى بالوحدة الصحية بدناصور، كما تم تخشيب وتسليح أعمدة سور ملعب مركز شباب إبشادى، والبدء فى شد أخشاب سقف الدور الأرضى علوى من مركز شباب دنشواى، إلى جانب مواصلة أعمال الصرف الصحى». وأشار إلى تواصل التشطيبات النهائية فى الوحدة المحلية الموجودة فى زاوية البقلى، لرفع كفاءة مستشفى بشتامى، وتشطيبات المجمع الخدمى بها، وتم صب أعمدة الدور الأول علوى بسكن كريم فى العزبة الحمراء، كما تم صب سقف الدور الأرضى بسكن كريم بزاوية البقلى.

أما عن الوحدة المحلية بـ«دراجيل»، فقال: «استمرت أعمال الإنشاء للوحدة الصحية، وتواصل أعمال الحفر لمد خطوط الصرف بالقرية، وتفكيك أخشاب أعمدة الوحدة الصحية بكفر السوالمية، وتخشيب سقف الدور الأول علوى بسكن كريم بالقرية، إلى جانب أعمال رفع الكفاءة فى الوحدة الصحية بكفر الشبع».

وتواصل مؤسسة «حياة كريمة» التشطيبات النهائية لتطوير ملعب ومركز شباب سرسموس، فى الوحدة المحلية بساحل الجوابر، كما تواصلت أعمال الإنشاء لعمارات سكن كريم فى قريتى سرسموس وكفر سرسموس، وأعمال الصرف الصحى بكفر الجمالة، وبيارة محطة الرفع بها، والعمل على شد خشب سقف الدور الأول علوى بمستشفى التأمين الصحى الشامل بسرسموس، وما زالت أعمال رفع الكفاءة بالوحدة الصحية بساحل الجوابر مستمرة.