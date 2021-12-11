فعاليات ثقافية بأسوان في ديسمبر: إنشاء مكتبتين وتدشين مركز مواهب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظة أسوان خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجاري.

وفي مستهل التقرير، أشارت الوزيرة إلى أنه في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية لوصول المحتوى الثقافي لجميع فئات المجتمع المصري، وتحقيق العدالة الثقافية في جميع المحافظات، والارتقاء بمستوى وعي المواطن المصري، فإن الوزارة تعمل بدأب على إنجاز أكبر قدر من المشروعات الثقافية خصوصا في المحافظات.

وأضافت الوزيرة في هذا الإطار، أنها قامت بجولة في محافظة أسوان، بدأتها بوضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، والمقرر إنشاؤها على مساحة 3247م2، ومخطط لها أن تضم قاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إلى جانب جراج متعدد الطوابق.

وضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان

وخلال الجولة، حضرت الوزيرة ختام فعاليات "سمبوزيوم أسوان الدولي" للنحت، في دورته الـ 26، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان، وهو أحد الملتقيات التي تجمع المتخصصين في مجال النحت، وشارك فيه هذا العام 8 فنانين أساسيين ( 4 فنانين من دول روسيا والبرازيل وإيرلندا وبلجيكا، و4 فنانين من مصر) بالإضافة إلى فناني الورش المصاحبة وعددهم 8 فنانين من الشباب، والذين كان لهم تمثيل رائع، ومختلف هذا العام، في مجال النحت ومثلت المرأة الشريحة الأكبر منهم.

وأشار التقرير إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال الفنانين المشاركين في "السمبوزيوم" وسلمتهم شهادات التقدير ودرع محافظة أسوان، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية التي قدمت عددا من الرقصات المعبرة عن فلكلور الجنوب.

كما افتتحت وزيرة الثقافة مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الإيواء العاجل لمتضرري السيول في حي السلام بوادي العلاقي، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن وزيرة الثقافة ألقت كلمة خلال افتتاح المكتبة أكدت فيها أن المكتبة تعد نافذة للمعرفة تسهم من خلال خدماتها المتنوعة في نشر التنوير وتطوير الوعى وتنمية الإدراك، مشددة على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمساندة أبنائها لتجاوز التحديات والصعوبات، وأن وزارة الثقافة تواصل مساعيها لتنفيذ العدالة الثقافية وتحقيق مبدأ وصول المنتج الفكري والإبداعي لكل ربوع الوطن .

افتتاح مكتبة حي السلام بمنطقة الإيواء العاجل لمتضرري السيول

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن وزيرة الثقافة دشنت مركزاً لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام مؤكدة أن امتداد منظومة مراكز تنمية المواهب إلى جنوب مصر يأتي ضمن استراتيجية اكتشاف ودعم الواعدين، وصقل مهاراتهم تجسيدا لمبدأ العدالة الثقافية

كما أطلقت وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات القافلة الثقافية لمتضرري السيول والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر أن تستمر القوافل في الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر الجاري بحي السلام في وادي العلاقي وغرب أسوان، حيث يتم تقديم مجموعة من الندوات الثقافية التي تناقش قضايا المجتمع والتعريف بالمشروعات التنموية الجديدة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الورش للحرف التراثية والعروض الفنية المختلفة، حيث شاركت وزيرة الثقافة جمهور القافلة فرحتـه، مؤكـدة أن القافلـة أعـدت خصيصاً لمتضرري السيول، وتعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصـري فـي الجمهورية الجديدة، وإعلاء قيم المواطنة والمساهمة في اكتشاف ودعم المواهب من خلال الورش المتخصصة.

وفي إطار الجولة، أوضح التقرير أن وزيرة الثقافة افتتحت، واللواء أشـرف عطيـة محـافظ أسوان، معرض الفن التشكيلي للفنان أشرف أبو المجد، وأعلنت عـن فـتـح بـاب الاشتراك بشكل استثنائي لمشروع ابدأ حلمك لأهالي منطقة حي السلام بأسوان.