مصرع طالب في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالمنوفية

لقي طالب ثانوي يدعى «م.ع.ا» مصرعه، قبل قليل، إثر اصطدام دراجته النارية بتروسيكل في قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وحاول الأهالي إنقاذ حياته إثر الحادث، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشهداء ووضعها تحت تصرف النيابة.

مصرع طالب في حادث بالشهداء والمتهم يفر هاربا

بالانتقال والمتابعة من قبل قوات الشرطة بمركز الشهداء بمديرية أمن المنوفية، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان، تبين أن المتوفي اصطدم بتروسكيل أثناء قيادته درجة نارية، بينما فر سائق التروسيكل، وتواصل قوات الشرطة جهودها للقبض عليه.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بمصرع شاب في حادث الشهداء

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع طالب في المرحلة الثانوية، إثر حادث بين دراجة نارية كان يقودها وتروسيكل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول الواقعة.

حزن في قرية العراقية بالشهداء إثر وفاة طالب في حادث

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية العراقية بمركز الشهداء في المنوفية، مسقط رأس الطالب المتوفى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مركز الشهداء خبر وفاة الطالب داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.