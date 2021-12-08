مصرع طفل دهسه جرار أثناء عودته من «الدرس» في المنوفية

لقي طفل يدعى «ا.م.ص» مصرعه أسفل عجلات جرار بقرية «إبنهس» التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء عودته من الدرس، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقويسنا إلى مكان الواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، ووُضعت تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن في قرية «إبنهس» بعد وفاة طفل تحت عجلات جرار

وأكد عدد من أهالي قرية إبنهس بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، أن الطفل «آدم.م.ص» طالب في الصف الثاني الابتدائي، وكان عائدا من الدرس، حيث دهسه جرار لكسح الصرف الصحي ما أدى إلى وفاته في الحال، موضحين أن القرية بالكامل تعيش يوما حزينا لوفاة الطفل الصغير، وتم تشييع الجثة إلى مثواها الأخير.

مصرع طفل في قويسنا

وتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطه قويسنا، إخطارا يفيد بمصرع طفل يدعى «ا.م.ص» أسفل عجلات جرار، بقرية إبنهس التابعة لدائرة المركز، وجري تحرير محضر بالواقعة، وضبط سائق الجرار، واستكمال التحقيقات في الواقعة وسؤال الشهود، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إزالة الإشغالات في مركز قويسنا

على صعيد آخر، شن قسم شرطة قويسنا اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقويسنا، خملة لإزالة الإشغالات والمخالفات في شوارع المدينة وقرى المركز، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية،بشن الحملات المستمرة لضبط الشوارع والأسواق من المخالفات، حيث تم تحرير عدد من المحاضر وإزالة عدد الإشغالات لإعادة الانضباط.