«أوقاف المنوفية»: الفصل عقوبة المخالفين لإجراءات صلاتي الجنازة والجمعة

أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أن قرار وزير الأوقاف والخاص بتشييع الجنازات من المساجد الكبرى دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين المواطنين في الصلاة داخل المساجد، وارتداء الكمامة، حفاظا على حياتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

الفصل عقوبة المخالفين من مسؤولي الأوقاف

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال الالتزام بالتعليمات التي حددتها وزارة الأوقاف للمصلين في صلاتي الجنازة والجمعة، سيتم غلق المسجد المخالف بعد التحقق من الشكوى، مطالبا الجميع باتباع التعليمات لعدم غلق أي مسجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في المنوفية، أن عقوبة عدم تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة الجنازة بالنسبة للإمام أو المسؤولين في الإدارات قد تصل إلى الفصل من الوظيفة، وفق توجيهات وزارة الأوقاف، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على حياة المواطنين، داعيا الجميع للالتزام لمنع إغلاق المساجد غير الملتزمه بتنفيذ القرارات.

الإدارات تتابع تنفيذ قرار مجلس الوزراء في صلاة الجنازة

من جانبه، شدد الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، علي ضرورة اتباع تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف فيما يخص صلاتي الجنازة والجمعة، مؤكدا أن الإدارات المختلفة علي مستوى المديرية تتابع تنفيذ القرار في جميع قرى المحافظة، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، أعلن موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، مشددا على جميع العاملين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.