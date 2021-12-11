«الوفد» ينفي إحالة 2 من قيادات الحزب إلى التحقيق: شائعات

أكد فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أن ما يتم تداوله بشأن قرار صادر عن الحزب، بإحالة فيصل الجمال، أمين الصندوق، وعبدالعزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ للتحقيق، وتشكيل لجنة نظام للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة إليهما، غير صحيح وعار تمامًا عن الصحة.

قرارات حزب الوفد

وقال بدراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم تصدر قرارات من الحزب بشأن إحالة فيصل الجمال، وعبدالعزيز النحاس، للتحقيق، وكلاهما مستمر ولم يصدر بشأنهما أي قرار.

وكانت بعض الأنباء تم تداولها أنّ الهيئة العليا لحزب الوفد قد اتخذت قرارات في اجتماعها اليوم بعد بحث عدد من الموضوعات من بينها وجود مخالفات مالية ارتكبت من أعضاء في الهيئة وأنّ الهيئة العليا للحزب قررت إحالة فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، وعبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، للتحقيق وتشكيل لجنة نظام للوقوف على حقيقة الاتهامات التي وجهت إليهما من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وهو ما نفاه «بدراوي».