فريق طبي ينجح في استئصال ورم ضخم من أمعاء مريض بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، استئصال فريق طبي متخصص في الجراحات العامة والجهاز الهضمي لورم بأمعاء مريض يقترب وزنه من 200 جرام بغرفة عمليات مستشفى المنشاوي بطنطا.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن العملية الجراحية أجريت بواسطة طاقم طبي متميز من أخصائي واستشاري الجراحة العامة ومناظير الجهاز الهضمي، مشيدا بنجاحهم في إنقاذ حياة المريض باستئصال الورم، متابعا: "دورنا كأطباء العمل والتضحية من أجل حياة المواطنين".

الجراحة استغرقت ساعتين

وأفادت مصادر طبية داخل مستشفي المنشاوي، بأن العملية استغرقت قرابة الساعتين بداية من مرحلة تجهيز المريض وتهيئتها للعملية الجراحية والدخول إلى غرفة العمليات وخروج المريض إلى مرحلة الإفاقة داخل الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وتابعت المصادر الطبية والعلاجية بمديرية الصحة، بأن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية استئصال ورم كبير من جدار الأمعاء لأحد المرضى وإنقاذ حياته من خطر الموت.

«15*20» سم أبعاد الورم

وجدير بالذكر أن التقارير الطبية أثبت أن الورم المتضخم كان ملاصقا للجدار الأمعاء، ويقترب حجم أبعاده من "15*20" سم 2، وتم استئصاله بنجاح في زمن قياسي.