مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 6188 سيدة بمناسبة حملة الـ16 يوما

استقبل قطاع الخدمات الطبية خلال الفترة من 25/11/2021 إلى 1/12/2021، السيدات بمستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي عليهن مجانا خلال الفترة المسائية، من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً، في ضوء مناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث استقبل 6188 من السيدات لتوقيع الكشف الطبي عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

قوافل طبية لدور المسنات

كما وجّه القطاع بحسب بيان، قافلة طبية تضم جميع التخصصات إلى دور المسنات بالاشتراك مع قطاع حقوق الإنسان، خلال يومي 28 و29 نوفمبر المنصرم، وجرى توقيع الكشف الطبى على 65 سيدة في تلك الدور.

دعم المواطنين

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع شرائح المجتمع كافة، والمساهمة في تقديم أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.