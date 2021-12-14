رابط تسجيل التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 - 2022

يبحث الكثيرين من أولياء الأمور عن رابط تسجيل التقدم للامتحان الالكتروني 2021 – 2022 الذس أتاحته وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، ويقوم من خلاله الطلاب بتسجيل استمارة الإعدادية أو الثانوية، كشرط رئيسي لدخول امتحانات الترم الأول لهؤلاء الطلاب.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين من أولياء الأمور، نستعرض رابط تسجيل التقدم للامتحان الالكتروني 2021 – 2022 ، وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، في السطور التالية..

رابط تسجيل التقدم للامتحان الالكتروني 2021 – 2022

ويمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الإعدادية، وذلك من خلال تسجيل البريد الإلكتروني للطالب، أو إنشاء حساب بريد إلكتروني والدخول لاستيفاء بيانات الاستمارة، وهي متاحة لطلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021- 2022

يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، مع العلم أنه بسبب زيادة الضغط على الموقع، قد يسبب صعوبة في فتح الموقع، ويمكنك المحاولة في وقت لاحق.

اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني

اختيار حساب الطالب

- إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الذي استلمه الطالب من المدرسة.

- الضغط على مربع التأكد من «أنك لست روبوت»، ثم الضغط على التحقق من البيانات.

- تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

- ستظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

- يعود الطالب إلى الموقع الرئيسي مرة أخرى، ويسجل الدخول.

- ثم كلمة المرور.

- ستظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، يجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

بعد الانتهاء من استكمال البيانات يجب التأكد من أنها صحيحة، يجب الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، تمهيدًا لتقديمها في المدرية.