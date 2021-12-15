إعادة شقيقتين إلى أسرتهما في أقل من 24 ساعة عقب اختفائهما بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إعادة فتاتين في العقد الأول من عمرهما عقب اختفائهما بشكل مفاجىء، وذلك في أقل من 24 ساعة، بنطاق قرية نشيل بدائرة مركز قطور.

أمن الغربية ينجح في إعادة الفتاتين

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بتلقي بلاغ، يفيد بتغيب فتاتين شقيقتين خلال 24 ساعة الأخيرة بشكل مفاجىء في ظروف غامضة، بقرية نشيل بدائرة المركز دون معرفة أسباب الاختفاء.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لإعادة الفتاتين إلى أسرتهما، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات التغيب، وتعقب خط سيرهما وسرعة عودتهما إلى أسرتهما.

إعادة الفتاتين لأسرتيهما في أقل من 24 ساعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة، وبالتحري وفحص الكاميرات، وتتبع مسار الفتاتين بعد الخروج من منزلما منذ 24 ساعة، تمكن الرائد سمير البحيري رئيس مباحث مركز شرطة قطور وقوات من الشرطة السرية والنظامية، خلال ساعات قليلة، من تحديد مكان تواجد الفتاتين على طريق الشين بدائرة مركز قطور، وتم إعادتهما إلى أسرتهما بسلامة.

مصادر تنفي تعرض الفتاتين للاختطاف

وأفادت مصادر أمنية عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خطف الفتاتين، أو تعرضهما لأذى، مشيرة إلى أنهما كانا في نزهة لساعات قليلة وتم إعادتهما بعد أن ضلا طريق العودة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.