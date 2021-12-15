إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية

أصيب 13 شخصا بكدمات وسحجات وكسور في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الأوسطي بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس إخطارا من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 13 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بالطريق الأوسطي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.