الأمن يكشف ملابسات انتحال 3 أشخاص لصفة رجال شرطة: «كانوا بيمثلوا»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك»، يتضمن انتحال بعض الأشخاص صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

تحديد هوية المتهمين

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديدهم، وتبين أنهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ومحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة.

المتهمون يعترفون بأداء مشهد تمثيلي

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأداء مشهد تمثيلي، وبصحبتهما آخرون «غير معلومين لديهم»، وجميعهم عاملون بمكتب عمالة ملك أحد الأشخاص «جار تحديده وضبطه»، كمشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ ما يقرب من عام.