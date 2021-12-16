القبض على هارب من 190 سنة حبس

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. مطلوب التنفيـذ عليـه فـى عـدد ٢٠٦ حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات ، مبانى" بإجمالى حبس ١٩٠ سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 850 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.