10 موضوعات نالت اهتمام المصريين في 2021 منها «حليب وسمير غانم وشريهان»

كشف محرك البحث العملاق «جوجل»، أكثر 10 كلمات بحث عنها المصريون، خلال العام الحالي، حيث تنوعت اهتمامات المستخدمين ما بين الرياضة والصحة والتعليم والفن.

1- الأهلي

حل النادي الأهلي في المركز الأولى في قائمة الأكثر بحثا على جوجل، بين المستخدمين المصريين، حيث كان هذا العام حافلًا بالنسبة للفريق، وشهد تتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، وكأس السوبر الأفريقي، وإبرام عدد من الصفقات الهامة في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، كما أُعيد انتخاب محمود الخطيب رئيسا للنادي.

الأهلي عانى من بعض الإخفاقات أيضًا، حيث خسر بطولة الدوري لصالح الزمالك، كما خسر كأس السوبر لصالح نادي طلائع الجيش، بالإضافة إلى بعض المشكلات الداخلية في الفريق والأنباء عن المطالبة برحيل بعض لاعبيه، على رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا.

2- نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين، حيث تعتبر هذه المرحلة الدراسية، من أهم الملفات التعليمية، نظرًا لدورها الكبير في تحديد مصير الطلاب.

وكانت المنافسة بين المواقع الإخبارية والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي شديدة لتقديم الخدمة للطلاب، وفي نهاية المطاف، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أوائل الثانوية في مؤتمر صحفي لأول مرة.

3- تسجيل لقاح كورونا

أطلقت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا خاصا بمنظومة تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا، بعدما استطاعت الدولة المصرية أن تحصل على كميات ضخمة من مختلف اللقاحات.

الدولة المصرية أطلقت منظومة تلقيح ناجحة، أدت إلى تقليل مخاطر الإصابة بالفيروس المستجد، ومن خلال الموقع المذكور أصبح الحصول على لقاحات كورونا مسألة أيام قليلة للغاية.

4- شريهان

عادت النجمة شريهان بقوة للأضواء خلال العام الحالي، حيث تصدر اسمها محركات البحث على محرك البحث العملاق لفترات طويلة، بعدما بحث المستخدمون عن إعلانها في شهر رمضان الكريم، والحادث المأساوي الذي تعرضت له منذ 21 عاما.

وبحث المستخدمون أيضًا عن تاريخ ميلاد شريهان الموافق 6 ديسمبر، وابنتها.

5- الألعاب الأولمبية الصيفية

شهد هذا العام إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة مصرية ناجحة، حيث استطاع اللاعبون المصريون أحراز 6 ميداليات.

وكاد المنتخب الوطني لكرة اليد أن يحرز أول ميدالية أولمبية في تاريخ مصر على مستوى الألعاب الجماعية، لكنه لم يوفق في الأمتار الأخيرة من المسابقة، ولم ينجح في الفوز بأي مباراة في الدور نصف النهائي، أما منتخب كرة القدم استطاع بلوغ الدور الثاني من المنافسات وخرج على يد المنتخب البرازيلي الذي أحرز الميدالية الذهبية لاحقا.

6- جمع حليب

تصدرت كلمة حليب تريند جوجل، بعدما وردت في نماذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، حيث ارتبطت العمليات البحثية بجمعة كلمة وحي، التي جاءت في امتحان اللغة العربية لنفس المرحلة منذ سنوات.

7- علم فلسطين

حفلت القضية الفلسطينية بالأحداث الهامة هذا العام، وازدادت عمليات البحث عن علم فلسطين، بسبب أحداث حي الشيخ الجراح، وهروب الأسرى من سجن جلبوع.

8- الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أثار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة قلق العرب، وسط موجة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب احتمال سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان، وهو ما دفعهم إلى متابعة موعد وأماكن احتمال سقوطه، وبخاصة أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أنه مرّ بالأجواء المصرية 11 مرة.

9- سد النهضة

لم يشهد ملف سد النهضة التغيير المنتظر في هذا العام، لكن بيان مجلس الأمن بشأن دعم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة، وتحركات القيادة الهادفة إلى إيجاد ضمان حق المصريين في مياه النيل كانت مسار عمليات بحث المصريين على محرك جوجل.

10- سمير غانم

توفي الفنان سمير غانم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، لتلحقه زوجته الراحلة دلال عبدالعزيز بعدها بأشهر قليلة لنفس السبب، وبحث المستخدمين عن جنازة وعزاء الفنان الراحل، وردود أفعال ابنتيه أيمي ودنيا.