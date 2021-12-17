«خيرية موسى» .. تركت النوبة إلى القاهرة لتدريس النوبية للأجيال الجديدة

قالت «خيرية موسى»، إنها تركت النوبة بعدما تربت فيها وانتقلت إلى محافظة القاهرة، وتطوعت لتعليم الشباب اللغة النوبية، موضحةً: «عشت عمري كله وتخرجت وعملت في النوبة، وجئت إلى القاهرة عام 2000 للاستقرار».

البداية بالتدريس «أون لاين»

وأضافت «موسى»، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، عبر شاشة dmc: «النوبة جوايا، وأتمنى أن أعود هناك مرة أخرى، بس الظروف مش سامحة»، مشيرةً إلى أنها كانت تعمل مدرسة «أون لاين»، ولم تكن تعلم أنّ هناك حروف نوبية مكتوبة، فطلب منها المتعاملون معها أن تنشط في الجمعيات النوبية، لكن ظروفها لم تكن تسمح.

المعاش في 2016

وتابعت، أنها أُحيلت للمعاش عام 2016 وشعرت بملل كبير فقررت العمل في جمعية نوبية لتعليم اللغة النوبية: «تعلمت الحروف النوبية، فهي من أقدم لغات العالم ويُقال إن كل لغات العالم اشتقت حروفا منها، لكنها اندثرت بعدما حلت اللغة القبطية بدلا منها».

المرأة النوبية حافظت على اللغة

ووجهت الحاجة خيرية موسى، التحية للمرأة النوبية خلال حوارها مع الإعلامي أحمد يونس قائلةً: «حافظت على اللغة النوبية لأنها وعاء الثقافة لأبنائها، وبدأت تعلمها في العام الحادي والستين من عمري وساعدتني كثيرًا في دروسي».

وحول العادات النوبية، قالت إنّ أشهر طعام العُرس النوبي هو المخروطة (الشعرية باللبن)، وتصنع في المنزل: «بتتعمل في تاني يوم صباحية العريس، وهي وجبة إفطار المتزوجين والمعازيم، ويجلس العريس غرقان في الشعرية لمدة 40 يوم، وبيبقى عليها زبدة بلدي، وكمان في حمام بلدي (السخيمة)».