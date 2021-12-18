تركيب محول كهربائي بقرية «العكور» بالشيخ زويد لمنع ضعف وانقطاع التيار

قام قسم الصيانة بكهرباء مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بتركيب محول كهربائي لقرية العكور جنوب المدينة، وذلك لضبط تحول الكهرباء الى تلك المناطق، وإعادة تركيب الأسلاك الجديدة، ومنع انقطاع أو ضعف التيار.

وقال خليل حماد رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد بشمال سيناء لـ«الوطن»، إنه تم تركيب محول في قرية العكور على المدخل الرئيسي بجوار المدرسة، وجاري تغيير الأسلاك المتهالكة في تلك المناطق بأسلاك جديدة، وذلك لمنع انقطاع التيار.

تركيب 5 محولات كهربائية بقرية أبو العراج

وكانت شركة الكهرباء قامت بتركيب 5 محولات كهربائية جديدة في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، وتم إعادة التيار لتلك المناطق، إضافة إلى تركيب خط من الأسلاك الهوائية الجديدة للخطوط القادمة من طريق الجورة الرئيسي إلى مدخل أبو العراج بمسافة 5 كيلو مترات.

وصول 30 كيلو مترا من الأسلاك لتركيبها بالقرى

من جهة أخرى، وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أثناء زيارته لقرى الشيخ زويد، شركة الكهرباء بمد المناطق بكابل هوائي مجلفن بطول 30 كيلو مترا، وذلك لتغيير الأسلاك المتهالكة بتلك المناطق، ومنع انقطاع التيار الكهربائى بشكل تام، خاصة عند سقوط الأمطار أو هبوب الرياح القوية.

وأضاف المحافظ، أن هناك محطة كهرباء عملاقة يتم تشييدها بمنطقة الشلاق غرب الشيخ زويد، وذلك لتغطية احتياجات أهالي الشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لهما، إضافة إلى أجزاء من قطاع غزة.

إعادة التيار الكهربائي لمناطق جنوب وغرب الشيخ زويد

ومن جانيه، أكد إيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، التنسيق مع قسم الصيانة في شركة الكهرباء، لإعادة التيار الكهربائي لكامل المناطق بجنوب وغرب الشيخ زويد، وذلك من أجل إعادة الأهالي لمساكنهم، والبدء الفوري في تشغيل الآبار وزراعة الأراضي، وتحويل خطوط مياه إلى تلك القرى وتشغيلها مباشرة من مرفق حي الكوثر، والأخرى القادمة من محطة تحلية المياه بساحل بحر الشيخ زويد.