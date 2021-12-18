انتهاء تشطيب وحدات مجرى العيون.. والإسكان توجه بالالتزام بجدول المشروع

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية بمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، والذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، كما عقد اجتماعا مع مسئولى الجهاز، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

نائب وزير الإسكان في جولة بمشروع سور مجرى العيون

وتجول نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بمختلف مكونات المشروع، لتفقد أعمال إنشاء الوحدات السكنية، وأعمال تشطيب الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعددٍ من العمارات بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة

وجارٍ تنفيذ باقى العمارات، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.