مكبرات الصوت بمساجد شمال سيناء تحث المواطنين على تطعيم أطفالهم ضد الشلل

قالت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، في بيان لها، إن غدا الأحد، سيشهد بدء فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مدار 4 أيام، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأشار حاسم حمدي مدير التثقيف بمديرية الصحة بشمال سيناء، إلى التنسيق مع مديريتي الأوقاف والتعليم، لإمكانية التطعيم في المساجد والمدارس لطلاب مرحلة الروضة، وكذلك دور الحضانات والمراكز بقرى ومدن المحافظة.

تحرك إعلامي للوصول لجميع المستهدفين

وأضاف مدير التثقيف، أن هناك تنسيقا إعلاميا لتحريك المجتمع والعمل على وصول الحملات لجميع المناطق، وأن تطال جميع البيوت والأحياء والقرى والتجمعات السكنية القريبة والبعيدة.

وأشارت مديرية الصحة في بيانها على جاهزيتها بشكل تام بجميع المناطق، سواء في الشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة ونخل والقسيمة بوسط سيناء، على أن تبدأ الفرق الصحية عملها منذ ساعات الصباح الأولى للوصول الى التجمعات البعيدة.

وشدد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة في شمال سيناء، على ضرورة الوصول لجميع المناطق النائية بالمحافظة، ونظيم سير القوافل للانتهاء من عملية التطعيم خلال أربعة ايام المقررة، والوصول الى نسبة 100% لعملية التطعيم للسن أو الفئة المستهدفة من الأطفال، سواء في قرى الشيخ زويد البعيدة أو في حي الكرامة جنوب العريش، وكذلك مناطق القرى القريبة من جبل الحلال وصحراء وسط سيناء.

وأوضح أن هناك فرق ستسير مترجلة لبعض المناطق البعيدة، للوصول للأطفال وإجراء التطعيم.

مكبرات المساجد تحث المواطنين على تطعيم أطفالهم

ووجهت مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان لها، تعليمات لجميع المساجد المحافظة بالنداء على المواطنين للتوجه لأقرب مركز طبي للتطعيم، أو من خلال الفرق الطبية المنتشرة، سواء في الحضانات والمدارس والأندية والمساجد والوحدات الصحية والمراكز الطبية.